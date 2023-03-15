Флагман из Китая

Флагман из КитаяКонечно же я не могу обойти вниманием обновление флагманской модели одного из самых успешных китайских автопроизводителей. Что поменялось, что обновилось, да и вообще что из себя представляет кроссовер я вам расскажу в этом обзоре.КАК ВЫГЛЯДИТ:Лично у меня этот автомобиль сразу вызвал в памяти BMW X6 и Mercedes GLE. Закругленная сзади крыша весьма недвусмысленно на это указывает. В то же время, резкие росчерки продольных линий, переплетающиеся узоры светодиодных задних фонарей и другие интересные дизайнерские решения снижают замыленность формы.20” черненые диски с красными саппортами – еще один момент, заставляющий сердце учащенно биться. Ну красота же!По сравнению с предыдущей моделью заменены элементы переднего бампера и решетка радиатора, которая получила чешуйчатый рисунок. Сзади появился спойлер и еще два выхлопных патрубка.КАК ВНУТРИ:Интерьер у автомобиля просто бомбический. Эргономика на высоте, качество материалов и подгонка тоже. Стремление китайских дизайнеров к излишней нарядности для повышения продаж на строгости интерьера не сказалось, и все что на картинке кажется очень уместным. Подсветка салона разными цветами – тоже.12,4-дюймовый сенсорный экран – сердце мультимедийной системы автомобиля. Отклик на касания – моментальный, чем, кстати, могут похвастаться далеко не все марки, которые мы считаем премиальными. В Geely Tugella к данному вопросу подошли со всей серьезностью. Приборная панель тоже электронная, с несколькими стилями на выбор. Цифры, показывающие скорость, могут показаться мелковатыми, но это дело привычки. К тому же, после рестайлинга здесь появился проекционный дисплей, показывающий скорость и дополнительную информацию по навигации. Удобно? Очень!Apple CarPlay и Android Auto традиционно не поддерживаются, но если скачать специальное приложение, можно транслировать изображение с телефона на главный экран. Кроме того, уже давно появились автосервисы, которые меняют прошивку и CarPlay начинает работать. Что, по моему мнению, гораздо удобнее.Сидеть в автомобиле комфортно. В китайских автомобилях можно часто встретить излишнюю мягкость сидений. Здесь эта болезнь отсутствует. Сиденья удобные, но продавливаются совсем немного. Чуть-чуть не хватает объема боковых саппортов, но я и не самый широкий человек, когда-либо сидевший за рулем китайского кроссовера.Сзади очень много места для пассажиров, и человек примерно моей комплекции (рост 170) может закинуть ногу на ногу, не рискуя при этом пнуть переднего пассажира. Панорамная крыша тоже добавляет престижа и так красивому салону.КАК ЕДЕТ:Когда мой знакомый, сделав круг на Tugella, выбрался из-за руля с квадратными глазами и сказал, что “она по управлению похожа на Audi Q7”, я сразу решил, что поездка будет интересной. Несмотря на турбированный мотор на 238 сил, вкупе с 8-ступенчатым автоматом этот автомобиль способен на многое. Невероятно информативное управление с отлично, жестко настроенным электроусилителем руля, отсутствие лишних кренов и четкая работа электронных ассистентов. Вот что такое Geely Tugella. Адаптивный круиз контроль не только четко и надежно ведет машину, опираясь на данные радара, но и выводит информацию о разметке и окружающих машинах на приборную панель. Красиво? Красиво.Нефиксируемый селектор передач, кстати, снова отсылает к Audi, и является очень изящным решением. Размещение кнопки паркинга под большим пальцем это удобно, но требует привыкания. Благо, защита от дурака здесь есть, и на высокой скорости убить коробку, переведя ее в режим паркинга, не удастся (но все равно не пробуйте).Отдельная вишенка на торте – камеры по периметру, по которым невероятно четко, без искажений, строится 3D изображение автомобиля и пространства вокруг него. Для автомобиля этого ценового диапазона это редкость, как и быстрый отклик сенсорного экрана.КАК ЗВУЧИТ:Еще одно обновление, не менее важное, чем фишки в экстерьере: теперь в топовых сборках Tugella будет звук от Bose. С этими ребятами я плотно успел познакомиться в салонах Cadillac и Chervolet, и нареканий по звуку у меня не нашлось. Плотный низ и искристый верх. Наличие в типичного для Geely шестиполосного эквалайзера дает возможность более точной настройки звучания, что для меня, звукорежиссера в душе, – прям таки бальзам на душу.КАК ГИТАРА:В принципе кроссоверы Geely не могут похвастаться большим и вместительным багажным отсеком. 446 литров не учитывает наличие шторки, которая ограничивает багажник до 325 литров. Так или иначе, гитара-то поместилась, а вот картошку с дачи возить будет посложнее.ВЫВОДЫ.На самом-то деле машина шикарная. И по наполнению, и по качеству. Но вот цена, уже взлетевшая до 3,5 миллионов рублей в базовой комплектации, слегка покусывает. На форумах мнение об автомобиле противоречивы. Одни восхищаются управляемостью и качеством отделки, другие – опасаются из-за отсутствия краш-тестов по европейской системе и сомневаются в своевременном наличии деталей для технического обслуживания. И то, и другое покажет время, а пока – попробуйте найти что-то достойное и продающееся сейчас за подобные деньги.А я пошел встану в очередь у дилера, пожалуй.