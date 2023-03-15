Губернатор Александр Авдеев ответил ГТРК Владимир на вопрос о зарплатах врачей. Во Владимире...

Губернатор Александр Авдеев ответил ГТРК "Владимир" на вопрос о зарплатах врачей.Во Владимире прошла первая в этом году встреча губернатора Александра Авдеева с журналистами. Она длилась почти 3 часа.Представители областных и районных СМИ собрались в областной научной библиотеке. Глава региона начал с "весенней" повестки. Прежде всего это подготовка к паводку. В этом году его ждут раньше срока. На этой неделе в области проходит масштабная проверка сил и средств, которые будут задействованы в безопасном прохождении периода половодья.Ключевая тема - коммунальная. Владимиру срочно нужны 60 единиц техники и приток кадров. Рабочих уборки не хватает."Головная боль"- общественный транспорт. Сейчас в срочной замене нуждается половина подвижного состава.Первый вопрос для губернатора Александра Авдеева прозвучал от ГТРК "Владимир". Региональное здравоохранение периодически лихорадит. Больная тема - ситуация с выплатами сотрудникам владимирской станции скорой помощи. В чём причина? И как решается вопрос?Отвечая на вопрос ГТРК по скорой, Александр Авдеев привел цифры и факты. За последний год, отметил глава региона, удалось добиться ощутимого повышения зарплат, что даже привело к оттоку медиков из других территорий. Сейчас, по словам Александра Авдеева, зарплатный фонд владимирской "скорой" составляет почти 300 миллионов рублей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В каком-то смысле перестарался департамент здравоохранения. Была большая провальная ситуация на станции скорой помощи. Резко подняли зарплату на владимирской станции...Сейчас руководство департамента, Министерства теперь, совместно с профсоюзами, прокуратурой, Министертвом труда, трудовой инспекциейвсё-таки пытается выйти на заключение прозрачного трудового договора коллективного.Где именно могут проложить второй мост через Клязьму в областной столице? Каковы приоритеты в модернизации дорожной сети? Какие территории ждёт коммунальная перезагрузка? Почему по печально известному ЖКХ Дуброва Парк-2 стоит ждать новых уголовных дел? Когда сдадут инфекционный госпиталь? И когда во Владимире "запустят" медицинский факультет?Эти и другие важные вопросы развития региона и прямые ответы губернатора Александра Авдеева - в репортаже Марии Платанюк в итоговом выпуске "Вестей".