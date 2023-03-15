По его мнению, для начала следует решить проблемы с состоянием подвижного состава, соблюдением графиков движения, а также кадровые вопросы.

Александр Авдеев прокомментировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте Владимира. Вопрос затрагивался во время пресс-конференции губернатора.«Для начала пассажирам стоит продемонстрировать улучшения в качестве оказания услуги, а только потом затрагивать вопрос о повышении тарифа. В городе 8 частных перевозчиков и один муниципальный. Если частники честно работают и выполняют все условия, горожане ими довольны, то пусть работают. Никто не собирается их выдавливать с рынка. Я за разумное сочетание», - добавил он.По его мнению, для начала следует решить проблемы с состоянием подвижного состава, соблюдением графиков движения, а также кадровые вопросы.Напомним, что с 10 февраля проезд в автобусах и троллейбусах до 30 рублей.