Губернатор Владимирской области Александр Авдеев три часа отвечал на вопросы журналистов. От...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев три часа отвечал на вопросы журналистов.От общественного транспорта и дорог до региональной медицины. Губернатор Александр Авдеев впервые в этом году - в формате большой пресс-конференции - встретился с журналистами. Об итогах - Мария Платанюк.Почти 3 часа. О самых острых темах. И приоритетах. Встречу губернатор Александр Авдеев начал с "весенней" повестки. Следствие щедрой на снег зимы- обильный паводок. Его ждут раньше срока. В зоне возможного подтопления- почти 4 тысячи человек. В области идёт масштабная проверка сил и средств. "Пройти" зиму, по словам главы региона, помогла закупка 76 единиц техники. Это- на область. Между тем только коммунальному парку Владимира сейчас срочно нужны 60 спецмашин. А ещё рабочие. Город убирают 100 человек. Нужно- 250 минимум. Головная боль- общественный транспорт в областной столице. Критика владимирцев - множество автобусов едва "на ходу" - справедлива.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Примерно половина всего этого подвижного состава нуждается в мгновенной замене. Подали заявку в федеральное Министерство на приобретение ста автобусов. Автобусы разные. Там порядка 40- на газомоторном топливе. Разной вместимости. Порядка 60- на дизельном топливе. Цена таких автобусов, для примера, от 15 до 20 миллионов рублей.За каждый. "Потянуть" "перезагрузку" позволит лизинг. Второй - инструмент - инфраструктурный кредит. "Дорожная тема" - и в одном из вопросов от ГТРК "Владимир"- второй мост через Клязьму. По словам Александра Авдеева, на проектные работы будущей переправы уже заложено 120 миллионов рублей. "Коридор" от площади Фрунзе- вариант рабочий. Но не единственный. Готовы задействовать и механизм общественных слушаний.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас идёт проработка альтернативных версий. В любом случае мы готовы обсуждать, какой вариант менее затратный и травматичный с точки зрения городской сети дорог. Есть перепад высот, есть жилые дома.Ещё один вопрос от ГТРК - по здравоохранению. Его периодически лихорадит. Больная тема- владимирская станция скорой. Вопрос стимулирующих выплат и в целом зарплат. Губернатор заявил: зарплатный фонд скорой в областной столице вырос на треть. Дефицита кадров нет. Напротив- приток. Во Владимир поехали медики из районов. А вот нагрузка, после "отступления" ковида снизилась. Задача - найти баланс. Для этого стороны и сели за стол переговоров. При участии прокуратуры и Минтруда.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сыр-бор в следующем, что, в каком-то смысле перестарался департамент здравоохранения. Была провальная ситуация на станции скорой, резко увеличили, подняли заработную плату. Надо выйти на заключение прозрачного коллективного договора, разобраться с нагрузкой на бригаду, и укрепить те районы, откуда врачи перешли на большую заработную плату.Ещё - из "медицинского". Ход строительства инфекционного корпуса замедлился. Котельная "приехала" на 2 месяца позже. И оценить общий результат- чуть позже- губернатор приглашает прессу. Отдельно- о результате соглашения с Приволжским исследовательским медуниверситетом.Мария Платанюк:- Область уже в этом году начнёт готовить свои врачебные кадры. Как отметил губернатор Александр Авдеев, здание будущего медицинского факультета сдадут уже к 1 сентября. Работы идут в графике. А 20-ого июня стартует набор на медфак. Медицинский факультет- этот 170 мест. Сотня из них- бюджетные.Из особого "острого"- ситуация по дольщикам ЖК Дуброва Парк -2. Они всё также ждут обещанных квартир. Суд не признал застройщика Другова банкротом. Его разрешение продлено до 2024-ого. Но в правительстве области не исключают: будут подавать апелляцию. Также губернатор не исключил и "новые уголовные дела". Отдельно- о поддержке наших бойцов. Участников специальной военной операции. Глава региона отметил: определенные вопросы по снабжению были. Решены. И наши военнослужащие чувствуют поддержку земляков.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наши мобилизованные - практически до 30 формирований, куда они входят, тем не менее, те проблемы, которые были при расформировании 346-ого полка, они закончились. Кто уехал на передислокацию в Курскую область, кто-то служит в Луганске. Вопросы снабжения решены. Не слышал, чтобы в последний раз кто-то бы жаловался на питание. Настроение очень боевое отличное.Спектр тем широк: от пробок и ливнёвок в областной столице до проблем в территориях. Качества воды в Юрьеве-Польском и обновления инфраструктуры. ЖКХ- реформа, в частности, ждёт Вольгинский. Губернатор Авдеев заверил: власть давно вышла в онлайн. А это в том числе и скорость реагирования.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".