Победителей определят 20 апреля.

Во Владимире стартовал конкурс «Царь дней — Пасха». Об этом сообщили в горадминистрации.Мэрия учредила следующие номинации:Жюри выберет лучших в трёх возрастных категориях: младшей (7-10 лет), средней (11-14 лет) и старшей (15-18 лет). Цель мероприятия - приобщить детей к духовно-нравственным ценностям.Заявки принимаются по электронной почте . Творческие работы конкурсанты будут сдавать 13 и 14 апреля в ДДюТ. Условия участия опубликованы в . Победителей определят 20 апреля.