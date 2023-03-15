16 марта 2023 года проходит народный праздник Евтропиев день. В народном календаре дата получила...
16 марта 2023 года проходит народный праздник Евтропиев день. В народном календаре дата получила название Василиск-Евтропий. Наши предки говорили: «Василиск — Евтропий снег топит». С каждым днем все сильнее пригревает солнышко и чувствуется приход весны.
Что можно делать в Евтропиев день?
- В старину был обычай в Евтропиев день обходили поле крест-накрест. Такой ритуал привлекает солнце светить ещё ярче, чтобы побыстрее растопить снега и люди могли приступить к посеву.
- Хорошим делом в этот день считалось дать милостыню просящему – добро вернется сторицей.
Что нельзя делать в Евтропиев день?
- Считалось у наших предков, что именно сегодня от зимней спячки просыпается медведь и начинает бродить по лесу в поисках пищи. Поэтому в этот день категорически запрещалось ходить в лес.
- Нельзя жадничать, отказывать в помощи нуждающимся — можно оказаться на их месте.
- После наступления сумерек нельзя давать в долг деньги, соль или хлеб, можно отдать благополучие. Также нельзя брать в долг, иначе его придётся отдать здоровьем и семейным счастьем.
- Нельзя ссориться, обижать, сквернословить, завидовать, хвастаться, разводить слухи — человека будут преследовать сплошные проблемы и несчастья.
Народные приметы на 16 марта
Солнце садится в облако — завтра ожидайте ненастную погоду.
Воробьи сидят под крышей, перебирают пёрышки — перед хорошей погодой.
Петух вдруг кричит не в привычное для него время — погода переменится к худшему.
Прилетели скворцы — к урожаю зерновых.
Синицы или снегири расщебетались — к потеплению.
Если стаи снегирей сидят на снегу — будет снег.
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