16 марта 2023 года проходит народный праздник Евтропиев день. В народном календаре дата получила...

16 марта 2023 года проходит народный праздник Евтропиев день. В народном календаре дата получила название Василиск-Евтропий. Наши предки говорили: «Василиск — Евтропий снег топит». С каждым днем все сильнее пригревает солнышко и чувствуется приход весны.Что можно делать в Евтропиев день?- В старину был обычай в Евтропиев день обходили поле крест-накрест. Такой ритуал привлекает солнце светить ещё ярче, чтобы побыстрее растопить снега и люди могли приступить к посеву.- Хорошим делом в этот день считалось дать милостыню просящему – добро вернется сторицей.Что нельзя делать в Евтропиев день?- Считалось у наших предков, что именно сегодня от зимней спячки просыпается медведь и начинает бродить по лесу в поисках пищи. Поэтому в этот день категорически запрещалось ходить в лес.- Нельзя жадничать, отказывать в помощи нуждающимся — можно оказаться на их месте.- После наступления сумерек нельзя давать в долг деньги, соль или хлеб, можно отдать благополучие. Также нельзя брать в долг, иначе его придётся отдать здоровьем и семейным счастьем.- Нельзя ссориться, обижать, сквернословить, завидовать, хвастаться, разводить слухи — человека будут преследовать сплошные проблемы и несчастья.Народные приметы на 16 мартаСолнце садится в облако — завтра ожидайте ненастную погоду.Воробьи сидят под крышей, перебирают пёрышки — перед хорошей погодой.Петух вдруг кричит не в привычное для него время — погода переменится к худшему.Прилетели скворцы — к урожаю зерновых.Синицы или снегири расщебетались — к потеплению.Если стаи снегирей сидят на снегу — будет снег.Фото pxfuel.com