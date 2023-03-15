Даже самый крепкий брак не застрахован от развода.

Даже самый крепкий брак не застрахован от развода.Когда любовная лодка разбивается о быт или чего похуже, муж и жена становятся соперниками, каждый из которых преследует личную выгоду. В разрыве отношений приятного мало, а раздел имущества при разводе всем доставляет массу хлопот.Однако материальных потерь в виде крыши над головой и другой купленной на свои деньги недвижимости можно избежать. Об этом рассказала юрист Светлана Корабель.Эксперт предупредила, что есть два способа, но все они работают при условии, что развод еще не состоялся. В первом случае не стоит оформлять "совместно нажитое имущество" или же нужно менять его в период брака — получать в дар, по наследству или иным безвозмездным сделкам.Во втором случае следует вовремя заключить брачный договор. Как пишет телеканал , в документе должно быть указано, что каждый партнер имеет право на то имущество, которое за ним зарегистрировано.