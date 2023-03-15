Об этом сообщили в региональном правительстве.

С 27 марта межрайонные инспекции ФНС присоединят к УФНС по Владимирской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.Приём налогоплательщиков будет вестись по понедельникам и средам – с 9 до 18 часов, вторникам и четвергам – с 9 до 20, пятницам – с 9 до 16:45 в обособленных подразделениях по следующим адресам:Жители региона смогут обращаться в них независимо от места жительства и постановки на учёт. Госрегистрация юрлиц и ИП будет производиться по прежнему адресу: г. Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2 А.«Обращаем внимание, что в налоговой и бухгалтерской отчётности, в поле «Код налогового органа», с 27 марта 2023 года необходимо указывать код УФНС России по Владимирской области «3300», - пояснили в Белом доме.