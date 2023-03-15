Четвертая по счету, и вторая после вступления в должность. Глава региона Александр Авдеев провел очередную пресс-конференцию. Как и в прошлый раз она состоялась в здании Областной

Четвертая по счету, и вторая после вступления в должность. Глава региона Александр Авдеев провел очередную пресс-конференцию. Как и в прошлый раз она состоялась в здании Областной библиотеки на Дзержинского. Причем эта пресс-конференция оказалась самой продолжительной – она длилась около 2 часов 35 минут. Во вступительной речи Александр Авдеев, прежде всего, решил коснуться темы грядущего паводка.