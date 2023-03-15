Смотрите Вести в 21.05: Итоги пресс-конференции Александра Авдеева.
Вопрос-ответ.
- Второй мост...
Смотрите "Вести" в 21.05: Итоги пресс-конференции Александра Авдеева.
Вопрос-ответ.
- Второй мост через Клязьму, проблемы с общественным транспортом и зарплаты медиков. Александр Авдеев ответил на вопросы журналистов.
Опасные воды.
-Весна наконец-то пришла... Регион готовится к раннему половодью. В Суздальском районе сегодня начались командно-штабные учения МЧС.
Laterna magica.
- И волшебный фонарь двадцать восьмого "Анимафеста" вновь зажёгся. Сколько работ представлено на суд жюри?