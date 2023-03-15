Смотрите Вести в 21.05: Итоги пресс-конференции Александра Авдеева. Вопрос-ответ. - Второй мост...

Смотрите "Вести" в 21.05: Итоги пресс-конференции Александра Авдеева.Вопрос-ответ.- Второй мост через Клязьму, проблемы с общественным транспортом и зарплаты медиков. Александр Авдеев ответил на вопросы журналистов.Опасные воды.-Весна наконец-то пришла... Регион готовится к раннему половодью. В Суздальском районе сегодня начались командно-штабные учения МЧС.Laterna magica.- И волшебный фонарь двадцать восьмого "Анимафеста" вновь зажёгся. Сколько работ представлено на суд жюри?