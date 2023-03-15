Столица налаживает процесс адаптации и реабилитации участников специальной операции.

Столица налаживает процесс адаптации и реабилитации участников специальной операции.Единый центр поддержки участников специальной операции и Спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Главная цель — наладить процесс адаптации и реабилитации москвичей-участников специальной военной операции", – подчеркнул градоначальник.По его словам, соглашение направлено на продвижение адаптивной физкультуры и спорта и расширение доступа к протезированию для участников СВО.Это позволит получившим ранения москвичам вернуться к полноценной жизни, отметил Собянин.В столице в конце февраля Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Для каждого обратившегося разрабатывают индивидуальную программу адаптации.Участникам спецоперации и их семьям помогают получить пособия, устроиться на работу, освоить новую профессию, оказывают юридическую и психологическую поддержку. К работе привлекают благотворительные и некоммерческие организации.