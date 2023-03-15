Его строительство велось с лета 2021 года.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» Володарского нефтепродуктопроводного управления ввели в эксплуатацию новый резервуар для нефтепродуктов объемом 20 тысяч кубометров. Ёмкость строили для расширения резервуарного парка по приему и дальнейшей транспортировке авиационного топлива в аэропорты столицы: Внуково, Домодедово и Шереметьево.По информации компании «Транснефть-Верхняя Волга», строительство нового вертикального стального резервуара шло с июля 2021 года. Для его возведения потребовалось 426 тонн металлоконструкций. Специалисты устроили кольцевой железобетонный фундамент, смонтировали металлоконструкции днища, стенки, крышу резервуара, кольцевую лестницу, а также подземные и надземные технологические трубопроводы. Кроме того, установили современную систему пожаротушения и охлаждения резервуара, вспомогательные коммуникации, а также смонтировали системы автоматики, заземления, электрохимзащиты.На наружную и внутреннюю поверхности резервуара и оборудования нанесли антикоррозионное покрытие. А внутри каре резервуара установили противофильтрационные экраны, сделанные из геомембраны - полиэтиленовой пленки повышенной плотности. Она обладает высокой сопротивляемостью воздействию химических реагентов, механической прочностью, устойчивостью к морозам и жаре, воздействию ультрафиолета.После завершения работ специалисты провели гидравлические испытания для определения прочности и герметичности конструкций, проверили работоспособность систем пожаротушения. После проведения комплексного опробования резервуар ввели в эксплуатацию.Центральное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии нового объекта требованиям проектной документации, при реализации проекта никаких нарушений не выявлено.