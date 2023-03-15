В столице проживают более 195 тысяч многодетных семей.

В столице проживают более 195 тысяч многодетных семей.Увеличение числа многодетных семей – результат реализации госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы". Об этом в своем написал мэр столицы Сергей Собянин.Город регулярно индексирует пособия и соцвыплаты семьям с детьми. С января они увеличены на 10%, уточнил мэр.Он напомнил, что многодетные семьи пользуются скидками на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы. С прошлого года второй родитель получил возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, уточнил Собянин.В прошлом году столица начала по-новому платить пособия на детей из нуждающихся семей. Город проводит комплексную оценку нуждаемости."Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке", – сообщил Собянин.Для поддержки семей работают 19 семейных центров. Там можно получить юридическую и психологическую помощь. Для подростков организованы занятия и тренинги. В Кризисном центре помощи женщинам и детям предоставляют кров и защиту.По словам Собянина, в Москве почти все оставшиеся без родителей дети живут в приемных семьях. Для пар, желающих взять ребенка на воспитание, открыто более 40 специальных школ. Родители, которые приняли пять и более детей, получают просторные квартиры.В конце февраля в столице Единый центр поддержки участников специальной операции и их семей. Сотрудники составят для каждого обратившегося индивидуальную программу.