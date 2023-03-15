Смертельная авария в Петушинском районе. На М-12 иномарка врезалась в фонарный столб. По информации дорожной полиции, трагедия была зафиксирована 14 марта, в 6:50. В авто находились три человека.

Смертельная авария в Петушинском районе. На М-12 иномарка врезалась в фонарный столб. По информации дорожной полиции, трагедия была зафиксирована 14 марта, в 6:50. В авто находились три человека. Водитель и его 61-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. На этих кадрах видно, что столкновение было сильным. Автомобиль получил серьезные повреждения. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД