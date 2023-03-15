Больше всего таких квартир в новостройках Подмосковья.

Больше всего таких квартир в новостройках Подмосковья.На рынке новостроек Московского региона за год выросла доля квартир с выполненными отделочными работами и встроенной кухней. Всего в реализации находится около 10,4 тыс. лотов в составе 19 жилых комплексов.Наибольшая доля лотов с отделкой и кухней – 27,6% – представлена в новостройках Ближнего Подмосковья. Здесь в восьми жилых комплексах на продажу выставлено 6,2 тыс. квартир. За год предложение выросло на 11,4%.В Новой Москве на долю жилья с отделкой и кухней приходится почти 14% от всего предложения. Речь идет о 2,4 тыс. лотов в составе пяти жилых комплексов. За год количество квартир выросло на 51%.В старых границах Москвы доля квартир с отделкой и кухней невелика – всего 2,6%. Однако за год предложение лотов выросло почти в три раза и достигло 1,8 тыс. лотов. В апарт-комплексах 5,7% лотов предлагаются в таком варианте отделки. Но за год предложение снизилось на 58,5%, до 340 лотов.