Во Владимире необходимо заменить 50% общественного транспорта.

Во Владимире необходимо заменить 50% общественного транспорта. Об этом рассказал Александр Авдеев.Сейчас 35 автобусных маршрутов обслуживает 230 машин. Троллейбусный автопарк составляет 59 единиц электротранспорта.«Половина подвижного состава нуждается в мгновенной замене. На первом этапе правительством страны одобрена заявка на покупку 100 автобусов: 40 на газомоторном топливе, 60 - на дизеле. Стоимость каждого: от 15 до 20 млн рублей. Срок лизинга составит 7 лет», - добавил он.Глава региона напомнил, что город выделил 50 млн на ремонт бывшего троллейбусного депо на улице Гастелло, на территории которого в дальнейшем будут обслуживаться машины. Власти продумывают варианты по решению кадрового дефицита и внесению изменений в устаревшую транспортную систему.