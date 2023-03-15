Плохая уборка снега во Владимире объясняется дефицитом дворников и коммунальной техники.

Плохая уборка снега во Владимире объясняется дефицитом дворников и коммунальной техники. Об этом рассказал Александр Авдеев.Он пояснил, что городу не хватает 60 единиц спецтехники, на которую требуется порядка 450 млн рублей. Кроме того, на расчистку улиц выходят всего 100 рабочих, а необходимо 250.«Бюджета областного центра на решение проблем не хватит. Область будет помогать. Рассматриваем и лизинг. Это приоритет на следующий год. Выводы мэрии надо было сделать давно, но почему-то она их не делала», - подчеркнул глава региона.