Во Владимире есть возможность получить высококвалифицированную помощь врачей-гастроэнтерологов и...

Во Владимире есть возможность получить высококвалифицированную помощь врачей-гастроэнтерологов и эндоскопистов.В "Клинике Медицинских Экспертиз" ведутся приемы по направлениям: гастроэнтерология и эндоскопия. Подробности далее.- Занимаетесь ли вы спортом?- Сейчас нет. Раньше занималась.- А почему сейчас нет?- Времени не хватает.Врач-гастроэнтеролог очень востребован на сегодняшний день. Заболеваниями желудка и кишечника страдают около восьмидесяти процентов населения. Всему виной - неправильное питание и стрессы. Об этом необходимо помнить, говорят медики.Надежда Дурново - врач-гастроэнтеролог, диетолог:- Чаще всего больной приходит ко мне не обследованный, у него есть какие-либо жалобы и он сомневается в каком направлении ему двигаться. На первом приеме мы определяемся с планом обследования. Я назначаю ему, чаще всего, симптоматическое лечение и мы встречаемся на повторном приеме. По результатам обследования уже определяемся какую терапию назначаем конкретному больному.А вот так с помощью видеоэндоскопа высокого разрешения врач видит проблему "изнутри". Заболевания часто протекают скрытно. Особенно опухолевые процессы. В клинике медицинских экспертиз обследование можно сделать даже во сне.Вячеслав Мотин - врач-эндоскопист - Это изофагогастродуоденоскопия и колоноскопия:- Удаляем новообразования, берем биопсию при необходимости. То есть, обследование разных отделов желудочно-кишечного тракта.Поэтому, к специалисту важно обратиться вовремя. Гастроэнтерологи Надежда Дурново, Ольга Голубева и эндоскопист Вячеслав Мотин ведут прием ежедневно.