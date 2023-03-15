Во Владимире недобросовестная управляющая компания выплатит родителям пострадавшей девочки более...
Во Владимире недобросовестная управляющая компания выплатит родителям пострадавшей девочки более 100 000 рублей.
Выяснилось, что ЗАО «Альтернатива» не следила за состоянием ступеней в подъезде многоквартирного дома. Несовершеннолетняя девочка, спускаясь по лестницу, упала и сломала себе копчик.
Отец решил обратиться в суд и иском к ЗАО «Альтернатива» с требованием о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.
Мужчина просил в пользу своей несовершеннолетней дочери более 150 000 рублей. В сумму также входили расходы, связанные с оплатой исследований, проведением судебной медицинской экспертизы и пр.
В результате рассмотрения дела Фрунзенским районным судом города Владимира стороны заключили мировое соглашение. ЗАО «Альтернатива» выплатит отцу пострадавшей девочки 104 478 рублей.
Мировое соглашение судом было утверждено, а производство по гражданскому делу прекращено.
Фото: pxfuel.com