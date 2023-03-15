Во Владимире недобросовестная управляющая компания выплатит родителям пострадавшей девочки более...

Во Владимире недобросовестная управляющая компания выплатит родителям пострадавшей девочки более 100 000 рублей.Выяснилось, что ЗАО «Альтернатива» не следила за состоянием ступеней в подъезде многоквартирного дома. Несовершеннолетняя девочка, спускаясь по лестницу, упала и сломала себе копчик.Отец решил обратиться в суд и иском к ЗАО «Альтернатива» с требованием о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.Мужчина просил в пользу своей несовершеннолетней дочери более 150 000 рублей. В сумму также входили расходы, связанные с оплатой исследований, проведением судебной медицинской экспертизы и пр.В результате рассмотрения дела Фрунзенским районным судом города Владимира стороны заключили мировое соглашение. ЗАО «Альтернатива» выплатит отцу пострадавшей девочки 104 478 рублей.Мировое соглашение судом было утверждено, а производство по гражданскому делу прекращено.Фото: pxfuel.com