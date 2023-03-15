Во Владимире несовершеннолетнего обвиняемого суд приговорил к 3 годам лишения свободы. Во...

Во Владимире несовершеннолетнего обвиняемого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.Во Владимире вынесен приговор несовершеннолетнему, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью молодому человеку, сообщает СУ СК России по Владимирской области.В ходе следствия установлено, что около 8 часов вечера 29 ноября 2021 года в ходе конфликта, возникшего из-за незначительного повода, обвиняемый умышленно нанес 17-летнему молодому человеку телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью.С места происшествия молодой человек скрылся, однако был задержан 2 декабря 2021 года сотрудниками полиции.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото pxfuel.com