Во время рассмотрения дела Фрунзенским районным судом стороны заключили мировое соглашение.

Во Владимире родители отсудили у УК 100 тысяч рублей за падение ребёнка в подъезде. Девочка сломала себе копчик.Падение произошло из-за ненадлежащего состояния ступеней. Содержанием дома занималась компания «Альтернатива». Отец ребёнка подал на «управляшку» в суд. В счёт компенсации морального и материального ущерба он требовал более 150 тысяч рублей.Во время рассмотрения дела Фрунзенским районным судом стороны заключили мировое соглашение. Фирма выплатит мужчине 104 478 рублей. Дело закрыто.