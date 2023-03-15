В ближайшие пять лет власти планируют спроектировать объект.

Во Владимире подготовят несколько вариантов для строительства второго моста через Клязьму. Об этом сообщил губернатор.«В феврале мы выносили вопрос на обсуждение в Совете Федерации. Вопрос масштабный, требуются большие вложения и поддержка правительства страны. Место возведения объекта сейчас активно обсуждается. В районе Хлебокомбината – первый вариант. Однако есть существенный перепад высот и охранная зона в пойме реки. Это нужно учитывать. Прорабатываем альтернативные коридоры. На проектировку в бюджете заложено 120 млн рублей. Цель - подготовить его в ближайшие 3–5 лет», - пояснил он.Как только будут определены 3–5 возможных вариантов расположения моста, власти обсудят их с общественностью.