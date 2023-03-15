Во Владимире спасатели соревновались в пожарном кроссфите. Махи гирей, перекаты колеса и удары...

Во Владимире спасатели соревновались в "пожарном кроссфите".Махи гирей, перекаты колеса и удары кувалдой. Все это - пожарный кроссфит. Молодой вид спорта, разработанный специально для спасателей. И сегодня во Владимире соревновались подразделения первого пожарно-спасательного отряда. "Кроссфит-вызов" приняла и наша съемочная группа.Команда "Старт"! Боевую одежду спасатели не надевают... Они в неё запрыгивают. Дыхательный аппарат перед включением нужно обязательно проверить. И только после -приступить к упражнениям.Полоса препятствий - махи руками с 16-тикилограммовой гирей. Перекаты колеса весом почти в 90 килограммов. Приседание с утяжелителями, подъём 30-килограммовой штанги - целый комплекс на силу и выносливость. Всего 10 участников - сильнейшие пожарные четырёх гарнизонов.Вячеслав Соколов, старший инженер отделения организации службы 1-ого пожарно-спасательного отряда:- Сегодня они пытаются доказать кто из них сильнейший. После чего каждый представитель от каждого местного пожарно-спасательного гарнизона, т.е. Владимир, Суздаль, Собинка, Петушки, поедут представлять первый отряд на соревновании главного управления, которые пройдут 28 марта.Геннадий Каллистратов - спасатель из Суздаля. В кроссфите участвует впервые. Специально не готовился. Выезды на пожары всегда сопряжены с физическими нагрузками.Геннадий Каллистратов, заместитель начальника 26-й пожарно-спасательной части 1-го отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- Скрывать не буду, было действительно сложно. Потому что здесь достаточно интересные этапы. Каждый представляет определенную сложность. Где-то нужно задействовать руки, ноги.Геннадий затратил на дистанцию 3 минуты 10 секунд. От победителя отстал на всего на 14 секунд и занял вторую ступень пьедестала. Первое место - у его коллеги Павла Минейчева. Примерить экипировку пожарных предложили и владимирским журналистам.Максим Калашников:- Надевать боёвку нужно на время. И это не так то просто сделать.Условия идентичные, но с небольшим послаблением - упражнения "работники пера" выполняют без дыхательного аппарата. Неподдельные эмоции - на финише, после условного протягивания пожарного рукава. Среди работников СМИ - первое место у оператора ГТРК "Владимир" Александра Чунаева. Его результат- 2 минуты 51 секунда.Александр Чунаев, оператор "ГТРК-Владимир":- Я, скажем так, занимаюсь тем спортом, который частично имеет к этому отношение. Поэтому я сделал, считаю, довольно быстро. Но в целом - устал. Да, это сложно физически.Попробовали свои силы и представительницы прекрасного пола. Для них дистанция- попроще. Но с задачей девушки справились .Евгения Плаксий, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Спасатели проделывают колоссальный труд, спасая человеческие жизни. Это очень тяжело, ребята. Это прямо... Спасатели молодцы, они герои. Всесильные и выносливые.Огнеборцы сдали экзамен на отлично. Ежедневные занятия спортом помогают постоянно быть в форме. А значит как можно быстрее прийти на помощь.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.