Обучение начнётся с 1 сентября.

Во Владимире в июне стартует набор в филиал медицинского вуза. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Здание ремонтируем. Сроки сдачи к 1 сентября подрядчик подтверждает. Устав зарегистрирован, лицензия должна быть получена в июне. В том же месяце будет объявлен набор абитуриентов. Планируется, что появится 100 бюджетных мест и порядка 70 платных. В планах ректора также набрать до 100 ординаторов», - пояснил губернатор.Власти также решают вопрос с общежитием для студентов-медиков. Пока будет предоставлено 50 мест. В планах увеличить их количество до 300.