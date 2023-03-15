На ССМП также увеличилось количество фельдшеров и машин.

Во Владимире зарплата на станции скорой помощи выросла на 15%. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Благодаря усилиям департамента, зарплата стала больше, сотрудников стало больше, машин стало больше. Зарплата врачей у нас по области составляет 80-90 тысяч рублей. Средняя зарплата докторов на ССМП превышает 90 тысяч рублей. Минимальная - 66 тысяч, максимальная - 158 тысяч. Год назад в неотложке работали 26 врачей, сейчас - 35 Было 120 фельдшеров, сейчас - 257. В прошлом году фонд оплаты труда составлял 270 млн, а сейчас - 300 млн рублей. Зарплата выросла на 12-15%. В каком-то смысле перестарались, ведь это привело к резкому оттоку кадров из Петушков, Суздаля, Судогды во Владимир. Сейчас приходится выравнивать эту ситуацию», - пояснил губернатор.Он добавил, что сейчас профсоюз медработников и региональный минздрав урегулировать трудовые отношения, чтобы система начислений стала прозрачной, ведь кто-то готов на переработки, а кто-то нет.Напомним, что ранее медработники скорой. После чего чиновники решили создать комиссию, которая