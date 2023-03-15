С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182107 владимирцев.

Во Владимирской области 15 марта выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Еще 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Юрьев-Польском, 3 - в Вязниковском, по 2- в Кольчугинском, Александровском, Гороховецком, Меленковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Киржачском, Камешковском, Селивановском, Петушинском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182107 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50431 заболевший во Владимире, 21599 - в Ковровском районе и 19733 - в Муроме.