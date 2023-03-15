Как рассказал губернатор Александр Авдеев, половодье ожидается ориентировочно с 9 апреля.

Во Владимирской области 24 населённых пункта находятся в зоне подтопления. Зимой выпало в 2,8 раза больше снега, чем обычно. Несколько тысяч человек могут оказаться отрезанными от цивилизации.Как рассказал губернатор Александр Авдеев, половодье ожидается ориентировочно с 9 апреля.«Есть объекты, за которыми мы особенно следим: мосты и ЛЭП. Проводятся командно-штабные учения МЧС. Наша задача – проверить техническую готовность, работу помп, провести инструктаж, обеспечить доставку еды, выплату пенсий, организовать пути объезда мест подтопления», - пояснил он.Глава региона добавил, что 15 марта проведёт координационное совещание по подготовке к паводку.