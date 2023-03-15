Во Владимирской области деревообрабатывающие предприятия горят одно за другим. Крупный пожар в...

Во Владимирской области деревообрабатывающие предприятия горят одно за другим.Крупный пожар в Меленковском районе. В селе Илькино на улице Садовой загорелась пилорама.Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. К тушению огня также привлекалась местная добровольная пожарная дружина. Дознаватели устанавливают причины пожара.Отметим, накануне днём в соседнем Муромском районе загорелось еще одно деревообрабатывающее предприятие, там площадь пожара составила 150 квадратов. Пострадавших также нет.