Во Владимирской области деревообрабатывающие предприятия горят одно за другим.
Крупный пожар в...
Во Владимирской области деревообрабатывающие предприятия горят одно за другим.
Крупный пожар в Меленковском районе. В селе Илькино на улице Садовой загорелась пилорама.
Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. К тушению огня также привлекалась местная добровольная пожарная дружина. Дознаватели устанавливают причины пожара.
Отметим, накануне днём в соседнем Муромском районе загорелось еще одно деревообрабатывающее предприятие, там площадь пожара составила 150 квадратов. Пострадавших также нет.