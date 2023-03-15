Во Владимирской области изменится расписание электричек. С 20 марта по новому графику будут ходить...

Во Владимирской области изменится расписание электричек.С 20 марта по новому графику будут ходить более 20 пригородных электропоездов.п. № 6401 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 05.14 (+8 мин), Федулово 05.19-05.20, Сергейцево 05.22,5-05.23, Пост 243 Км 05.26-05.27, Новки 1 05.30-05.31, Камешково 05.35-05.35,5, Тереховицы 05.40-05.41, Новая жизнь 05.44,5-05.45, Второво 05.49-05.50, Карякинская 05.54,5-05.55, Выселки 05.57-05.57,5, Лемешки 06.00-06.00,5, Автоприбор 06.08,5-06.09, Владимир приб. 06.14 (+2 мин);п. № 6402 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 05.33 (+5 мин), Автоприбор 05.38,5-05.39, Выселки 05.47,5-05.48, Карякинская 05.50,5-05.51, Второво 05.57-05.58, Новая жизнь 06.02,5-06.03, Тереховицы 06.07-06.08, Камешково 06.13-06.13,5, Новки 1 06.17-06.18, Пост 243 Км 06.21-06.22, Сергейцево 06.25,5-06.26, Федулово 06.29-06.30, 253 км 06.33-06.33,5, Ковров 1 приб. 06.37;п. № 6403 сообщением Гороховец – Владимир:до ст. Ковров 1 поезд проследует согласно действующего расписания, далее Ковров 1 05.50-06.00 (+2 мин), 253 км 06.03,5-06.04, Федулово 06.07-06.08, Сергейцево 06.10,5-06.11, Пост 243 Км 06.14-06.15, Новки 1 06.18-06.19, Камешково 06.23-06.23,5, Тереховицы 06.28-06.29, Новая жизнь 06.32,5-06.33, Второво 06.38-06.52, Карякинская 06.56,5-06.57, Выселки 06.59-06.59,5, Автоприбор 07.08,5-07.09, Владимир приб. 07.14 (-4 мин);п. № 6404 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 06.24 (+2 мин), Автоприбор 06.29,5-06.30, Второво 06.44-06.45, Камешково 06.54,5-06.55, Новки 1 06.59-07.00, Ковров 1 приб. 07.12 (-3 мин);п. № 6405 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 07.24 (+1 мин), 253 км 07.27,5-07.28, Федулово 07.31-07.32, Сергейцево 07.34,5-07.35, Пост 243 Км 07.38-07.39, Новки 1 07.42-07.43, Камешково 07.47-07.47,5, Тереховицы 07.52-07.53, Новая жизнь 07.56-07.56,5, Второво 08.01-08.02, Карякинская 08.06,5-08.07, Автоприбор 08.17,5-08.18, Владимир приб. 08.24 (-5 мин);п. № 6407 сообщением Гороховец – Владимир:до ст. Ковров 1 поезд проследует согласно действующего расписания, далее Ковров 1 08.32-08.40, 253 км 08.43-08.43,5, Новки 1 08.50-08.51, Камешково 08.55-08.55,5, Тереховицы 09.00-09.01, Новая жизнь 09.04,5-09.05, Второво 09.09-09.10, Карякинская 09.14,5-09.15, Выселки 09.17,5-09.18, Автоприбор 09.28,5-09.29, Владимир приб. 09.35 (-6 мин);п. № 6408 сообщением Владимир – Ковров 1 (лето):Владимир отпр. 09.19 (+4 мин), Автоприбор 09.25-09.25,5, Боголюбово 09.30,5-09.31, Лемешки 09.34,5-09.35, Выселки 09.38,5-09.39, Карякинская 09.41-09.41,5, Второво 09.47-09.48, Новая жизнь 09.52,5-09.53, Тереховицы 09.57-09.58, Камешково 10.03,5-10.04, Новки 1 10.07-10.08, Пост 243 Км 10.11-10.12, Сергейцево 10.15,5-10.16, Федулово 10.19-10.20, 253 км 10.23,5-10.24, Ковров 1 приб. 10.28 (-1 мин);п. № 6409 сообщением Ковров 1 – Владимир (лето):Ковров 1 отпр. 13.29 (+6 мин), 253 км 13.32,5-13.33, Федулово 13.36-13.37, Сергейцево 13.39,5-13.40, Пост 243 Км 13.43-13.44, Новки 1 13.47-13.48, Камешково 13.52-13.52,5, Тереховицы 13.57-13.58, Новая жизнь 14.01,5-14.02, Второво 14.06-14.07, Карякинская 14.12,5-14.13, Выселки 14.15,5-14.16, Автоприбор 14.27,5-14.28, Владимир приб. 14.33;п. № 6410 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 13.10 (+10 мин), Автоприбор 13.15,5-13.16, Выселки 13.26-13.26,5, Карякинская 13.28,5-13.29, Второво 13.35-13.36, Новая жизнь 13.40,5-13.41, Тереховицы 13.45-13.46, Камешково 13.50,5-13.51, Новки 1 13.54-13.55, Пост 243 Км 13.58-13.59, Сергейцево 14.02,5-14.03, Федулово 14.06-14.07, Ковров 1 приб. 14.14 (+5 мин);п. № 6411 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 15.24, Новки 1 15.34-15.35, Камешково 15.39-15.39,5, Тереховицы 15.44-15.45, Новая жизнь 15.48,5-15.49, Второво 15.53-15.54, Карякинская 15.58,5-15.59, Выселки 16.01,5-16.02, Автоприбор 16.11,5-16.12, Владимир приб. 16.17 (-6 мин);п. № 6413 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 16.41 (+1 мин), Федулово 16.47-16.48, Пост 243 Км 16.52-16.53, Новки 1 16.56-16.57, Камешково 17.01-17.01,5, Тереховицы 17.06-17.07, Новая жизнь 17.11,5-17.12, Второво 17.18-17.32, Карякинская 17.37-17.37,5, Автоприбор 17.47,5-17.48, Владимир приб. 17.53 (-3 мин);п. № 6414 сообщением Владимир – Гороховец:Владимир отпр. 15.15 (+5 мин), Автоприбор 15.21-15.21,5, Выселки 15.29,5-15.30, Карякинская 15.32,5-15.33, Второво 15.39-15.40, Новая жизнь 15.44,5-15.45, Тереховицы 15.49-16.04(15.49-16.01-тех.стоянка, 16.03-16.04 – посадка/высадка пассажиров), Камешково 16.09-16.09,5, Новки 1 16.13-16.14, Федулово 16.22-16.23, 253 км 16.26-16.26,5, Ковров 1 16.29-16.30, далее поезд проследует согласно действующего расписания.п. № 6416 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 17.38 (+3 мин), Автоприбор 17.44,5-17.45, Лемешки 17.52,5-17.53, Выселки 17.56-17.56,5, Карякинская 17.59-17.59,5, Второво 18.05-18.06, Новая жизнь 18.10,5-18.11, Тереховицы 18.15-18.16, Камешково 18.20,5-18.21, Новки 1 18.24-18.25, Пост 243 Км 18.28-18.29, Сергейцево 18.32,5-18.33, Федулово 18.36-18.37, 253 км 18.40-18.40,5, Ковров 1 приб. 18.45 (-2 мин);п. № 6417 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 18.13 (+8 мин), 253 км 18.16,5-18.17, Федулово 18.20-18.21, Сергейцево 18.23,5-18.24, Новки 1 18.28-18.29, Камешково 18.33-18.33,5, Тереховицы 18.38-18.39, Новая жизнь 18.42,5-18.43, Второво 18.47-18.48, Карякинская 18.52,5-18.53, Выселки 18.55-18.55,5, Лемешки 18.58,5-18.59, Автоприбор 19.07,5-19.08, Владимир приб. 19.13 (+2 мин);п. № 6418 сообщением Владимир – Гороховец:Владимир отпр. 18.40 (+5 мин), Автоприбор 18.46,5-18.47, Лемешки 18.54-18.54,5, Выселки 18.57,5-18.58, Карякинская 19.00-19.00,5, Второво 19.06-19.07, Новая жизнь 19.11,5-19.12, Тереховицы 19.16-19.17, Камешково 19.21,5-19.22, Новки 1 19.25-19.26, Федулово 19.33-19.34, Ковров 1 19.41-19.46, далее поезд проследует согласно действующего расписания.п. № 6419 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 19.12 (+2 мин), 253 км 19.15,5-19.16, Федулово 19.19-19.20, Сергейцево 19.22,5-19.23, Пост 243 Км 19.26-19.27, Новки 1 19.30-19.31, Камешково 19.35-19.35,5, Тереховицы 19.40-19.41, Новая жизнь 19.44,5-19.45, Второво 19.49-20.03, Карякинская 20.08,5-20.09, Автоприбор 20.19,5-20.20, Владимир приб. 20.25 (-3 мин);п. № 6420 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 19.36 (+1 мин), Автоприбор 19.42,5-19.43, Выселки 19.51,5-19.52, Карякинская 19.54-19.54,5, Второво 20.00-20.01, Новая жизнь 20.05-20.05,5, Камешково 20.12,5-20.13, Новки 1 20.17-20.18, Пост 243 Км 20.21-20.22, Федулово 20.27-20.28, 253 км 20.31,5-20.32, Ковров 1 приб. 20.35 (-4 мин);п. № 6421 сообщением Ковров 1 – Владимир:Ковров 1 отпр. 20.49, Федулово 20.54-20.55, Новки 1 21.01-21.02, Камешково 21.06,5-21.07, Новая жизнь 21.13,5-21.14, Второво 21.18-21.19, Карякинская 21.23,5-21.24, Выселки 21.26-21.26,5, Автоприбор 21.35,5-21.36, Владимир приб. 21.41 (-6 мин);п. № 6422 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 21.09 (+1мин), Автоприбор 21.15-21.15,5, Выселки 21.24-21.24,5, Карякинская 21.27-21.27,5, Второво 21.33-21.34, Новая жизнь 21.38,5-21.39, Тереховицы 21.43-21.44, Камешково 21.48,5-21.49, Новки 1 21.52-21.53, Сергейцево 21.57-21.57,5, Ковров 1 приб. 22.05 (-4 мин).п. № 6406 сообщением Владимир – Ковров 1:Владимир отпр. 08.28 (+5 мин), Автоприбор 08.33,5-08.34, Выселки 08.43,5-08.44, Карякинская 08.46,5-08.47, Второво 08.53-08.54, Новая жизнь 08.58,5-08.59, Тереховицы 09.03-09.04, Камешково 09.08,5-09.09, Новки 1 09.12-09.13, Сергейцево 09.18,5-09.19, Федулово 09.22-09.36, 253 км 09.40,5-09.41, Ковров 1 приб. 09.46;п. № 6406 сообщением Владимир – Ковров 1 (тел. №76 от 03.03.2023г. отменяется):Владимир отпр. 08.25, Автоприбор 08.30,5-08.31, Выселки 08.40,5-08.41 Карякинская 08.43,5-08.44, Второво 08.50-08.51 Новая жизнь 08.55,5-08.56 Тереховицы 09.00-09.01 Камешково 09.05,5-09.06 Новки 1 09.09-09, Сергейцево 09.15,5-09.16 Федулово 09.19-09.35, 253 км 09.39,5-09.41, Ковров 1 приб. 09.46;Фото https://www.pxfuel.com/en