Во Владимирской области мужчина поджег автомобиль своего должника. 44-летний житель города Коврова...

Во Владимирской области мужчина поджег автомобиль своего должника.44-летний житель города Коврова в декабре прошлого года поссорился со своим знакомым: он посчитал, что приятель остался ему должен. И, облив растворителем тряпку, просунул ее между дверью багажника автомобиля и крышкой запасного колеса. После чего, поджег ее и скрылся.Огонь заметили неравнодушные автолюбители, которые потушили «запаску». И на лобовом стекле оставили надпись «Ваша машина горела». Потерпевший обратился в полицию и в тот же день полицейские задержали злоумышленника, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Обвиняемый признался, его дело направлено в суд.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.