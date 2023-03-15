Во Владимирской области полиция нашла в сиденье автомобиля крупную партию...

Во Владимирской области полиция нашла в сиденье автомобиля крупную партию наркотика.Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району задержали с особо крупной партии запрещенного вещества ранее судимого 28-летнего жителя города Владимира.Полиэтиленовый пакет с порошкообразным содержимым задержанный прятал внутри заднего пассажирского сиденья. Экспертиза показала, что это 480 грамм. синтетического наркотика, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.