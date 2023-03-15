Во Владимирской области синоптики прогнозируют резкую смену солнечной погоды на дождь со...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют резкую смену солнечной погоды на дождь со снегом.Завтра, 16 марта во Владимирской области на смену солнечной погоде придут дожди со снегом.Температура воздуха днем повысится до +3°C. Ночью столбик термометра опустится до +1°C.Порывы ветра ослабнут до 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 746 до 747 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.Фото pxfuel.com