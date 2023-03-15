Возбуждено 10 уголовных дел.

Во Владимирской области в рамках операции «Оружие» конфисковано более 1000 боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.За пять дней полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 1 000 боеприпасов различного калибра, 19 стволов, 540 граммов взрывчатых веществ. Возбуждено 10 уголовных дел.В частности, в Гусь-Хрустальном мужчина незаконно хранил дома гладкоствольное охотничье ружьё, более 20 патронов и порох. На местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.