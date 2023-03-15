Во Владимирской области в реку с талой водой течет навоз. Вода с запашком. Жители села Волосово...

Во Владимирской области в реку с талой водой течет навоз.Вода с запашком. Жители села Волосово Собинского района уверены - в местную реку с вешними водами попал навоз. А между тем для сельчан речка Колочка - единственный открытый источник водозабора. На месте побывала Вера Куликова.В полях еще снег, но весенние воды уже несут густую пену и стойкий запах навоза. Эти кадры сняты в Суздальском районе. Здесь берет начало речка Колочка. Течением мутные стоки принесло в собинское село Волосово. Неладное в прямом смысле почуяли местные рыбаки.Евгений Пушиков, житель села:- Пришел на рыбалку с утра, начал бурить, а там вода зеленая! Понюхал пахнет навозом! А до этого вообще вода чистая была. Раньше люди пили ее с речки-то!.Жители села рассказывают: на улице Заречной водопровода нет. Колочка для них -единственный открытый источник водозабора.Павел Чечин, житель села Волосово:- С речкой неприятная ситуация, потому что и рыба здесь,и раки есть, и дети летом купаются. У нас речка такая купальная, поэтому будем смотреть , потому что сейчас и купаться как бы уже точно нельзя и живность, наверное, потравили хорошо! Потому что здесь и мальки дохлые плавают!Староста села Волосово Александра Молотова рассказывает: о беде написали в соцсетях. Инициативная группа тут же снарядила свою инспекцию к предполагаемому месту сброса. Колочка- приток Колокши. Та, в свою очередь впадает в Клязьму.Александра Молотова староста с. Волосово Собинского района:- Он увидели, что там просто болото из этой навозной жижи и что в реку утекло лишь малая часть того еще, что там еще предстоит поэтому нужно как можно скорее все это предотвратить иначе действительно будет беда и дойдет до Клязьмы.Колочка только недавно пришла в себя после предыдущей экологической катастрофы, которая произошла здесь несколько лет назад. Люди уверены: источник нового загрязнения - крупная ферма в Суздальском районе.Александра Молотова староста с. ВолОсово Собинского района:- Предположительно, это совхозы Стародворья. Также мне сказали в администрации нашей местной , что это фермы Стародворские.Вопрос сбросов в малую реку Колочку- на контроле владимирской природоохранной прокуратуры.Сергей Коновалов, старший помощник Владимирского природоохранного прокурора:- Прокуратура обеспечиваются соответствующие проверочные мероприятия. В рамках которых булет осуществлен выезд. Привлечены специалисты Росприроднадзора. Будут произведены необходимые отборы, пробы, исследования по результатам, которых мы дадим соответствующую оценку и будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщили "Вестям" в правительстве области, меры сегодня принимает и региональное Министерство сельского хозяйства. Утечка навоза из лагуны действительно произошла в ООО "Стародворский". Стоки пробили дорогу под снегом. По официальной информации, утечку в хозяйстве уже устранили. Теперь предстоит откачать зловонное болото. На это потребуется время.Вера Куликова, Егор Герасимов, Дмитрий Лизунов Вести-Владимир.