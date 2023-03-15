Во Владимирской области выявлено еще 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области выявлено еще 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что за прошедшие сутки (15 марта 2023-го года) зафиксировано:19 сл. в городе Владимире;16 сл. в Муромском районе;11 сл. в Гусь-Хрустальном районе;7 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Меленковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 107 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»