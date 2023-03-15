Во Владимирской области за сутки сгорели две пилорамы. В селе Илькино Меленковского района сообщение о возгорании пожарные получили этой ночью, около половины второго. К месту происшествия

Во Владимирской области за сутки сгорели две пилорамы. В селе Илькино Меленковского района сообщение о возгорании пожарные получили этой ночью, около половины второго. К месту происшествия выехали 9 огнеборцев на трех пожарных автомобилях. Кроме того, в тушении пожара приняли участие добровольная пожарная команда из села Илькино в составе двух человек. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС