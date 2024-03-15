Во Владимире троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. К счастью, пострадавших нет. По...

Во Владимире троллейбус столкнулся с легковым автомобилем.К счастью, пострадавших нет. По информации пресс-службы ГИБДД, ДТП произошло сегодня (15 марта 2024 года) днём в 12:30.54-летний водитель троллейбуса №2 марки «ЗИУ 359» («Владимирпассажиртранс») при выезде не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Лачетти», который двигался по главной дороге.В результате произошло ДТП. Сообщается, что обошлось без жертв, хотя легковой автомобиль серьезно пострадал.Фото: пресс-служба ГИБДД