Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

15 тонн стройматериалов отправлено в зону СВО из Коврова. Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Так, гуманитарную помощь пожертвовала компания «Румакс». Груз уже прибыл адресату, наши земляки встречают транспорт со строительными материалами.«Вопрос оказывать или не оказывать помощь нашим бойцам перед нами не стоял. Хочется по возможности поддержать страну в сложившейся ситуации. Сегодня ребятам важна любая помощь», – рассказали представители организации.Чтобы гумпомощь дошла до адресата, за координацией поставки следило региональное Правительство.