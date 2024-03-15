6 лет колонии и крупный штраф получил житель города Собинки за смерть приятеля В отношении жителя...

6 лет колонии и крупный штраф получил житель города Собинки за смерть приятеляВ отношении жителя города Собинки вынесен приговор. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 12 марта 2021 обвиняемый с потерпевшим и их общей знакомой распивали спиртное в городе Лакинске, при этом посещая различные кафе и магазины.Между мужчинами неоднократно возникали конфликты, в ходе которых злоумышленник ударил приятеля несколько раз по голове, от которых тот падал.В результате побоев пострадавший впал в кому и спустя 4 месяца умер.Виновному назначено 6 лет колонии строгого режима.Удовлетворён иск матери погибшего о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com