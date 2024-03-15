Erid: 4CQwVszH9pWwJxqbV2T Разновидности инвесторов На сегодняшний день ответ на вопрос где...

Erid: 4CQwVszH9pWwJxqbV2TРазновидности инвесторовНа сегодняшний день ответ на вопрос "где купить акции?" интересует достаточно большое количество людей. Дело все в том, что в последнее время инвестирование является одним из наиболее популярных видов заработка денежных средств, а вместе с тем и наиболее прибыльным.На данный момент существуют определенные параметры, по которым специалисты распределяют инвесторов на следующие разновидности:Квалифицированные инвесторыДанный вид инвесторов для проведения операций использует более широкий перечень инструментов, включая акции различных иностранных предприятий, которых нет на российской бирже. Для того, чтобы получить такой статус, необходимо соблюсти определенные условия. Например, количество активов у инвестора должно превышать шесть миллионов рублей.Другими условиями являются определенный порог опыта работы для брокера, наличие хотя бы одной сделки ежемесячно на сумму не менее шести миллионов рублей, наличие узкопрофильного образования;Неквалифицированные инвесторыЭто менее опытные инвесторы, с меньшей суммой активов на счетах. Такая разновидность инвесторов имеет определенные ограничения по активам, в которые можно вкладывать имеющиеся денежные средства.Не стоит полагать, что наличие такой классификации инвесторов каким-то образом ограничивает инвесторах в правах и возможностях зарабатывать денежные средства. На самом деле подобные ограничения введены в первую очередь для защиты начинающих инвесторов. То есть новички не смогут работать с инструментами инвестирования, которые обладают повышенными рисками.Кроме всего прочего, есть еще несколько разновидностей инвесторов, которые разделяются с упором на различные критерии. Так, есть начинающие и опытные инвесторы, консервативные, умеренные и агрессивные. Последние разделяются, опираясь на объем и виды рисков, которые готов нести инвестор.Кроме того, инвестор может работать самостоятельно или через управляющего. В первом случае инвестор самостоятельно поддерживает связь с брокером и принимает все решения относительно проводимых сделок. Во втором же случае эти обязанности передаются управляющему, то есть третьему лицу, который также будет получать свой процент с каждой проводимой сделки. Какой из видов работы на фондовой бирже выбрать, каждый инвестор выбирает самостоятельно.Реклама. АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673.Фото: freepik.com