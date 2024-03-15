В первый день на выборах Президента проголосовали дистанционно 68 тысяч жителей Владимирской области.

68 286 владимирцев приняли участие в дистанционном голосовании на выборах президента, как сообщает телеграм-канал «ДЭГ ЦИК – Статистика» в пятницу, 15 марта. Явка составила 58%, что соответствует 70 853 человекам, и из них 96% отдали свои голоса.Общее число зарегистрированных жителей региона в системе ДЭГ составляет 120 393. В течение дня портал для электронного голосования работал нестабильно, позволяя возникать ошибкам. Жители Владимирской области также жаловались на нагрузку системы, с сайта предлагалось вернуться позже.