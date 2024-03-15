Об этом написал глава региона у себя в телеграм-канале.

Александр Авдеев совместно с Александром Куренковым, руководителем федерального МЧС, посетил завод имени В. А. Дегтярёва, а также музей при предприятии. Об этом написал глава региона у себя в телеграм-канале.Главу Министерства по чрезвычайным ситуациям впечатлил новый комплекс взрывопожаропредотвращения, который, помимо всего прочего, ещё и роботизирован. В нашем регионе, на данный момент, производится много техники для сотрудников МЧС.«Продукция нашего региона десятилетиями помогает защищать и спасать жизни людей, и современные разработки вызывают гордость», – пишет губернатор.Так, например, «Технологии БТС» производят беспилотники, «Бриз-Кама» – средства индивидуальной защиты, а филиал «Ростелекома» направил свои ресурсы для реализации проекта по созданию системы домофонов, которые смогли бы оповещать население в чрезвычайной ситуации.