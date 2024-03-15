Об этом сообщили в пресс-службе муниципального городского суда.

Бригаду нелегалов поймали на стройке логистического центра «Вайлберриз» в деревне Хрястово под Собинкой. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального городского суда.Так, были пойманы граждане Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, которые уклонялись от выезда с территории России. На мигрантов было оформлено 13 дел об административном правонарушении, рабочие были наказаны штрафами или депортацией.Напомним, склад начал строиться в июне 2023 года. За время стройки были выявлены и другие нарушения, например, отсутствие подъездных путей. Большегрузы с десятками тонн ездили по общей дороге. В итоге, дорожное покрытие стало заметно хуже.