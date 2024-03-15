От итогов прошлого года до планов на будущее. В Белом доме состоялось расширенное заседание Заксобрания области. На нем глава региона представил отчет о деятельности регионального

От итогов прошлого года до планов на будущее. В Белом доме состоялось расширенное заседание Заксобрания области. На нем глава региона представил отчет о деятельности регионального правительства за прошлый год. Среди прочего губернатор отметил и достижения в образовательной сфере. Александр Авдеев, губернатор области Прошлый год Педагога и наставника помог нам мобилизовать ресурсы на развитие образовательной отрасли.