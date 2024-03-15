Главная цель – оценить готовность различных подразделений к экстренным ситуациям. Так, в районе села Ворша развернулись масштабные действия с различной техникой – спецмашинами,

Главная цель – оценить готовность различных подразделений к экстренным ситуациям. Так, в районе села Ворша развернулись масштабные действия с различной техникой – спецмашинами, беспилотниками и вертолетами. Например, с Ми-8 спасатели десантировались на дорогу для эвакуации условных пострадавших. Учениями руководил глава тревожного ведомства Александр Куренков, а принимали участие губернатор Александр Авдеев, заместитель председателя «Автодора», сотрудники ГИБДД,