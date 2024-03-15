Губернатор Александр Авдеев вручил награды лучшим старостам Владимирской области Победители...

Губернатор Александр Авдеев вручил награды лучшим старостам Владимирской областиПобедители конкурса сельских старост "Важные дела Владимирской деревни" получили свои награды. Церемония вручения прошла в конференц-зале Патриарших садов.Денежным вознаграждением отмечены самые активные жители, которые сделали многое для родных сёл и деревень.Первое место присуждено старосте деревни Вежболово Собинского района Виктору Тарасову. На втором - староста села Усолье Камешковского района Нина Герасимова. Третьей стала Людмила Соколова, староста села Верхозерье Меленковского района.Призеры конкурса получили денежные призы в размере 50-ти, 30-ти и 20-ти тысяч рублей соответственно.А муниципальные образования, которые возглавляют старосты-победители, гранты на 200 тысяч, 120 и 80 тысяч рублей. Их можно потратить на развитие и улучшение инфраструктурыАлександр Захаров, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по местному самоуправлению, председатель жюри конкурса- Признаюсь, что комиссии было очень сложно определить победителей, все работы достойные. Абсолютно все старосты, которые прислали заявки получат благодарности от министерства внутренней политики.