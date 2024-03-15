Восьмилетний мальчик и двухлетняя девочка находились в захламленной квартире.

Вчера, 14 марта, спасателей вызвали очевидцы. В одном из домов Владимира мальчик в окно выкидывал вещи. В квартире на проспекте Ленина находились двое маленьких детей.Как сообщает поисково-спасательный отряд, дверь в квартиру ломать не пришлось. Мальчик сам открыл дверь. Из одежды на ребёнке лет восьми были только очки для плаванья. В жилом помещении также находилась двухлетняя девочка.Служащие обратились в полицию. В доме была антисанитария и разбросаны вещи. Со слов ребёнка, их мать живёт в другой квартире. Женщина приехала к детям только после разговора с полицией. Семья ранее не попадала под внимание надзорных органов и не состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По факту происшествия идут следственные мероприятия.