За успешное будущее страны. Владимирцы выбирают президента Российской Федерации. В регионе открыты 978 избирательных участков. В утренние часы первого дня выборов много пенсионеров.

За успешное будущее страны. Владимирцы выбирают президента Российской Федерации. В регионе открыты 978 избирательных участков. В утренние часы первого дня выборов много пенсионеров. Голосовать приходят целые семьи. Супруги Зинаида Бабушкина и Виктор Тихонов говорят, что выборы для них – праздник. Главное политическое событие года пропустить не могли. Виктор Тихонов, избиратель: Мы пришли голосовать за будущее