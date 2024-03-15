Какие профессии во Владимирской области оказались в топе и какие продолжают быть...

Какие профессии во Владимирской области оказались в "топе" и какие продолжают быть востребованы?Почти пятнадцать тысяч вакансий открыты в кадровых центрах "Работа России" во Владимирской области, сообщают в телеграм-канале Правительства.В "топе" профессий - швея, водитель, операторы различных направлений. Также востребованы слесари, электромонтёры, наладчики станков. По некоторым позициям зарплата доходит до 150-ти тысяч рублей. Чтобы закрыть вакансии, с начала года в региональный Центр занятости населения обратились около тысячи шестисот работодателей.Кадровые консультанты предлагают услуги с учётом бизнес-ситуации. Одним помогают повысить привлекательность вакансий, для других - проводят открытые наборы и организуют экскурсии для потенциальных работников.Средний срок закрытия вакансии составляет 4 месяца, отмечает директор Центра, Наталья Крылова.