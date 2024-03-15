Компания «Энергосбыт Волга» модернизировала уличное освещение в городе Радужный 956 устаревших...

Компания «Энергосбыт Волга» модернизировала уличное освещение в городе Радужный956 устаревших фонарей были заменены на эффективные светодиодные светильники.Да будет свет! На улицах Радужного. Теперь здесь вместо старых фонарей работают почти тысяча новых современных светодиодных светильников. Что на улицах в вечернее время стало светлее, жители города заметили сразу.Валерий Мальгин, житель г.Радужный:- Мне, как родителю, очень приятно, когда мои дети возвращаются со спортивных занятий светло, комфортно. Большое спасибо компании, которая заменила нам светильники!Новые светодиодные светильники более эффективны, объясняют эксперты «Энергосбыт Волга». Это позволяет добиться существенной экономии бюджетных средств. Они имеют высокую светоотдачу, потребляют меньше электроэнергии и реже нуждаются в обслуживании.Алексей Мигачёв, начальник управления коммерческих услуг компании «Энергосбыт Волга»:- В рамках заключённого энергосервисного контракта администрации города не пришлось вкладывать бюджетные средства на приобретение нового оборудования светового, мы это сделали за счёт средств компании. Возмещение данных расходов будет происходить в течение срока действия контракта за счёт средств от экономии энергетических ресурсов.Такой способ особенно актуален для муниципальных образований. На время действия контракта компания даёт гарантию на оборудование. А по истечении срока действия договора все фонари перейдут в собственность заказчика.Вадим Попов, заместитель главы администрации г. Радужный по городскому хозяйству:- Контракт заключён был в декабре прошлого года. Были подобраны светильники к определённым категориям дорог и которые во дворах должны идти, и после этого были заказаны, и произведена установка. Конечно, результат есть. Результат существенный. Как и планировалось, энергосбережение у нас идёт.Компания «Энергосбыт Волга» заключила и успешно реализовала уже 16 энергосервисных контрактов. Так, например, во Владимирской области уличное освещение было модернизировано в Карабанове, Покрове, Киржаче, в Ильинском сельском поселении и посёлке Мелехово.Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести-Владимир"